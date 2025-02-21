Kars’ta sahte içki operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucunda kent merkezi ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 47 şişede 23,5 litre sahte içki, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 46 şişe aroma kiti ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.