Doğu Anadolu'da kar esareti: 1816 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar yağışı ve tipi, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Tunceli’de hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede 1816 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Doğu Anadolu'da kar esareti: 1816 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı durma noktasına getirdi. Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de toplam 1816 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

En fazla kapanan yol Erzurum'da bulunuyor. Kırsal bölgelerdeki 995 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 394, Erzincan'da 188, Kars'ta 100, Tunceli'de 99 ve Ardahan'da 40 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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