Kartalkaya faciasına ilişkin iddianame kabul edildi: İşte istenen cezalar

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kartalkaya faciasına ilişkin iddianame kabul edildi: İşte istenen cezalar
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Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, 13 şüpheli hakkında "olası kastla insan öldürme" suçlamasıyla ayrı ayrı 1998 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, 19 şüpheli içinse "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.

19 KİŞİYE DE 22 BUÇUK YIL HAPİS TALEBİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.

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