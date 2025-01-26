Kartalkaya yangın faciası soruşturması büyüyor: Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdürü tutuklandı

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklama sayısı artıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kartalkaya yangın faciası soruşturması büyüyor: Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdürü tutuklandı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece facia soruşturmasında tutuklu sayısı 15’e yükseldi. Sorguları tamamlanan diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın sonrası gözaltına alınanlar arasında otelin mimarı da bulunuyordu. Ancak savcılık işlemleri sonrasında mimar serbest bırakıldı.

Gülener ve Coşkun’un yanı sıra soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkında da işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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