Kartalkaya yangın faciası soruşturması büyüyor: Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdürü tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece facia soruşturmasında tutuklu sayısı 15’e yükseldi. Sorguları tamamlanan diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın sonrası gözaltına alınanlar arasında otelin mimarı da bulunuyordu. Ancak savcılık işlemleri sonrasında mimar serbest bırakıldı.

Gülener ve Coşkun’un yanı sıra soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkında da işlemlerin sürdüğü bildirildi.