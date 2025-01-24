Kartalkaya’daki felaket, kayak merkezlerindeki güvenlik açıklarını gündeme getirdi

Bu durum, diğer kayak merkezlerindeki altyapı eksikliklerini de gündeme getirdi. Kayseri Erciyes, Bursa Uludağ ve Kahramanmaraş Yedikuyular dışında, Türkiye’de konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinden 13’ünde itfaiye istasyonu bulunmuyor. Bu merkezlerde görev yapan itfaiye ekipleri ve araçlar genellikle vardiyalı sistemle hizmet veriyor.

Bazı merkezlerde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) bulunsa da yangın gibi acil durumlarda çevre yerleşimlerden gelen itfaiye ekiplerine ihtiyaç duyuluyor. Bu da ciddi zaman kaybına neden oluyor. Örneğin, Erzurum Palandöken’e en yakın itfaiye istasyonu 5 kilometre mesafede iken, Isparta Davraz’dan gelen ihbarlara 45 dakikada ulaşılabiliyor.

Kartalkaya’daki olay sonrası tatilciler rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Doluluk oranı yüzde 100’e yakın olan otellerde bu oran yüzde 40’lara kadar düştü.

Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Abdullah Koca, turistik bölgelerde itfaiye amirliklerinin kurulmasını önererek, güvenlik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.