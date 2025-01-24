Vatan Partisi'nden 'Kartalkaya' açıklaması: 'Faciaları önlemek için kamu eliyle kamu hizmeti şart'

Perinçek, özelleşen kamu yönetimi ve şirketleşen belediyeciliğin, afet ve felaketlerin önlenmesinde ve kurtarma çalışmalarında başarısız olduğunu belirterek, kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Perinçek'in açıklamaları şu şekilde:

"Milletçe yüreğimiz yandı, bu kez ateş tüm milleti yaktı. Kartalkaya’da kaybettiğimiz canlar için milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşması, hepimizin ortak dileğidir. Ancak, bu tür felaketlerin ardından genellikle suçlamalarla karşılaşıyoruz. Suçlular mutlaka bulunmalı, ancak kişisel suçlamalar sorunun çözümü değildir, aksine asıl sorunun üzerini örtmektedir."

'KAMU HİZMETİ TASFİYE EDİLDİ'

Perinçek, felaketlerin önlenmesi ve afet sonrası kurtarma çalışmalarının asli olarak devletin sorumluluğunda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızı depremlerden, sellerden, orman yangınlarından korumak ve bu felâketlerden etkilenenleri kurtarmak bir kamu görevidir. Ancak, 1980'lerden sonra uygulanan politikalarla devletimizin asli görevleri tahrip edilmiştir. Özelleştirme adı altında, kamu iktisadi kuruluşları ve yerel yönetimler tasfiye edilmiş, belediyeler şirketleşmiştir."

'ÖZEL ÇIKARCILIĞIN İFLASI'

"Yangın, sel gibi felaketleri önlemekte ve felâket sonrasında kurtarma çalışmalarında kâr amacının yeri yoktur. Bu alanlar, kamu hizmetinin en değerli olduğu alanlardır. Ne yazık ki, belediyelerimize ait kamu hizmetleri artık özel şirketlere devredilmiştir. Özel çıkarcılık, felâketleri önlemede ve kurtarmada başarısız olmuştur," diyen Perinçek, şunları ekledi:

"Devlet yönetimi, özel çıkarcılığa teslim edilmiştir. Bu, yalnızca şehir planlaması, altyapı sorunları ve trafik gibi gündelik meselelerle ilgili değil, felâketler karşısında da iflas etmiştir. Asıl sorun, kamu hizmetinin terk edilmesidir."

'KAMU ELİYLE KAMU HİZMETİ'

Perinçek, çözüm olarak şunları söyledi:

"Faciaların önlenmesi ve etkili kurtarma çalışmaları için, devletin ve yerel yönetimlerin kamu hizmetini yeniden kurması gerekir. Biz Vatan Partisi olarak, Türk Devriminin Kamu Hizmeti anlayışını yeniden hayata geçirecek, hükümet ve yerel yönetim görevlerine talipiz. Çaresiz kalan, gözyaşından başka çözüm üretemeyen özel çıkarcılığa son verilmelidir."