MSB: Gara’da 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Bakanlığın resmi açıklamasında, terörle mücadelede kararlılıkla hareket edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartında kesintisiz olarak devam ediyor.”

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların devam edeceğini belirterek terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı bir kez daha vurguladı.