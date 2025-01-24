MSB: Gara’da 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB: Gara’da 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Bakanlığın resmi açıklamasında, terörle mücadelede kararlılıkla hareket edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartında kesintisiz olarak devam ediyor.”

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların devam edeceğini belirterek terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı bir kez daha vurguladı.

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