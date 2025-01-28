Kartalkaya’daki felakette yeni gelişme: Bakanlık başmüfettişleri otelde inceleme başlattı

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Grand Kartal Otel’deki yangının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen başmüfettişler, otelde inceleme yapmak üzere bölgeye geldi.

İNCELEMEYE BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ DE KATILDI

Yangın mahallinde yapılan incelemelere, Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan ve iki başmüfettiş katıldı. Bakanlık yetkilileri, yangının oluşumuna dair her ayrıntının titizlikle araştırıldığını belirtirken, olayla ilgili hazırlanan raporun kısa süre içinde tamamlanacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Hanefi Taştan, başmüfettişlerin konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıklarını belirterek, hazırlanan raporun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangına ilişkin dört başmüfettişin görevlendirildiğini duyurmuştu. Bakan Işıkhan, yangının ardından yapılan incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü ve Bakanlık olarak sürecin her aşamasını yakından takip ettiklerini vurgulamıştı.