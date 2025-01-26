Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta otelde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.