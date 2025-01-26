Grand Kartal Otel sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Herkes suçlu kendisi masum

Türkiye, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasıyla yasa boğuldu. Yangında 78 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, aralarında otel sahibi ve otel müdürünün de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

OTEL SAHİBİNDEN ÇARPICI İFADELER

Tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıkta verdiği ifadeler kamuoyuna yansıdı. Ergül, yangınla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmezken, suçlamaları başkalarına yöneltti.

Hürriyet’in haberine göre Ergül, oteldeki güvenlik görevlilerinin 24 saat devriye gezdiğini ve yangın anında alarmları çalıştırmakla yükümlü olduklarını dile getirdi. Mutfaktaki elektrikli ekipmanların aşçıbaşının sorumluluğunda olduğunu belirten Ergül, yangın ikaz butonlarındaki eksiklikler için ise otelin elektrikçisini işaret etti.

'YANGIN ALARMI ÇALIŞMADI'

1998 yılında inşa edilen otelde yağmurlama sisteminin zorunlu olmadığını ve bu konuda herhangi bir denetim uyarısı almadığını ifade eden Ergül, yangın alarm sistemiyle ilgili olarak, “Alarm sistemimiz mevcuttu ancak yangın başlangıcında büyük ihtimalle zarar gördü ve devre dışı kaldı. Yine de duman dedektörleri çalıştı.” dedi.

'YANGIN MERDİVENLERİ İÇİN UYARI ALMADIK'

Yangın önlemleriyle ilgili denetimlerin düzenli olarak yapıldığını söyleyen Ergül, otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen FQC Global Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlendiğini belirtti. Denetimlerde yangın merdivenleriyle ilgili mevzuata aykırı bir durum tespit edilmediğini ve otelin 2007 yılındaki mevzuata uygun şekilde inşa edildiğini savundu.

'TATBİKATLAR VE KAÇIŞ PLANLARI'

Ergül, otelde düzenli olarak yangın tatbikatları yapıldığını ve odalara kaçış planlarının yerleştirildiğini ifade etti. Ayrıca yangın güvenliğiyle ilgili gerekli belgeleri sunduğunu ve otelin Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’na sahip olduğunu dile getirdi.