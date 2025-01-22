Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 45 cenazenin ailelerine teslim edildiğini açıkladı. Kimliği tespit edilemeyen naaşlarla ilgili Adli Tıp Kurumu’nda çalışmalar sürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSMİ AÇIKLANDI

Otel yangınında yaşamını yitirenler arasında sporcular, akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler bulunuyor. Kimlikleri belirlenen isimlerden bazıları şöyle:

Fenerbahçe Spor Kulübü: 2014 doğumlu sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Atakan Yalçın.

Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen: Eşi Ayşe Neva Türkmen, 18 yaşındaki kızı Ala Dora Türkmen ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata Türkmen.

Galatasaray Kürek Şubesi Eski Sporcusu Mehmet Cem Doğan: Eşi ve kızı.

Kayserili aşçı Eslem Uyanık.

Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Çetiz (44): Öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat (9).

Bursalı Diş Hekimi Çift Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ve Erhan Tüzgiray (48): Çocukları Defne (11) ve Demir Tüzgiray (8).

Vicat Türkiye AR-GE ve Kalite Direktörü Ayşemin Elif Doğan ve kızı Ayşe Maya Doğan.

Avukat Yüksel Gültekin ailesinden: İki oğlu, kızı, gelini ve dört torunuyla birlikte toplam 7 kişi.

Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın.

İELEV Okulları: 7. sınıf öğrencisi Pelin Güngör ve ailesi.

FVM Işık Okulları: 2. sınıf öğrencisi Mavi Doğan, ablası 4. sınıf öğrencisi Doğa Doğan, anne ve babaları.

Yangın Felaketi Geriye Acı Hikayeler Bıraktı

Facia sonrası hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri yürekleri dağladı. Mardinli Dilara Ermanoğlu’nun (24) ölüm haberini alarak Bolu’ya giden babası, hastane önünde kalp krizi geçirdi.

Yangının nedenine dair kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangınla ilgili ihmallerin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.