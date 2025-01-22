Kartalkaya'daki yangında mucize kurtuluş: 6. kattan atladılar!

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan ve faciaya yol açan yangında, Hülya Karadağ, kızı Emine ve iki torunu altıncı kattaki odalarından pencereden atlayarak kurtuldu.

Yangına uykuda yakalandıklarını belirten Hülya Karadağ, dumanların hızla yayıldığını ve koridorda ilerlemenin imkânsız hale geldiğini söyledi. Yardım çağrılarının ardından lobi kısmındaki giriş çatısına atladıklarını ifade eden Karadağ, "Yangın merdiveni olsaydı bile mümkün değil bulamazdık. İki oda ileriye gidemedik, nefesimiz kesildi. İnsanlar birbirine çarpıyordu. Yangın alarmı önceden olmuş olsaydı insanlar daha tedbirli hareket ederdi." dedi.

İTFAİYE GEÇ GELDİ, PANİK ARTTI

Olay sırasında yanında iki çocuğu bulunan Emine Karadağ, itfaiyenin yangın başladıktan bir saat sonra geldiğini belirtti. "Jandarmalar gelmişti, ancak herkes ‘İtfaiye nerede?’ diye bağırıyordu. Bu durum panik havasını daha da arttırdı." ifadelerini kullandı.

Karadağ, bulundukları odadan çıkmak istediklerini ancak koridorların yoğun dumanla kaplanması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattı: "Koridora çıktık, 10-15 adım attık fakat yürünebilecek gibi değildi, odaya geri döndük. Allah'tan kartı almıştım yoksa koridorda kalmıştık. Daha sonra pencereden çatıya atlayarak kurtulmayı başardık."

KAYAK EĞİTMENİ: "İÇERİ GİREMEDİK"

Yangın sırasında yakın bir otelde konaklayan kayak eğitmeni Aykut Aysal, yangını fark eder etmez olay yerine gittiklerini söyledi. Oteldeki yangının hızla yayıldığını vurgulayan Aysal, ""Bizim bulunduğumuz otel ile yangın çıkan otelin arasında 250 ila 300 metre mesafe bulunuyor. Bizler uyuyorduk. Kayak hocası arkadaşlarımızın bizleri arayıp Grand Kartal Otel'de yangın çıktığını bildirmesiyle buraya geldik. Burada bir itfaiye ekibinin olduğunu gördük. Bizden hemen önce gelmiş. 7 ila 8 odadan otelde kalan aileleri çıkardıklarını gördük. Yangının şiddeti arttıkça jandarma ekipleri bizleri otelden daha fazla uzaklaştırdı." dedi.

Yardım etmeye çalıştıklarını ifade eden Aysal, ancak otel girişindeki alevler nedeniyle içeri giremediklerini aktardı.