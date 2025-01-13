Kayseri’de çiftçilerin ürünleri ekonomiye kazandırılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, tesiste çiftçilerin ürettiği buğday, arpa, nohut, fasulye, mercimek ve ay çekirdeği gibi ürünler modern yöntemlerle elenip 50 kilograma kadar paketleniyor. Ayrıca, tohumluk olarak ayrılan ürünler de tekrar kullanılabiliyor.

Geçen yıl Hasanarpa Mahallesi’nde faaliyete geçen tesis, çiftçilerin ürün kalitesini artırırken, tarımsal üretim gücüne de katkı sağlıyor. Tesis incelemesinde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin yeni bir tesisini daha geçen yıl hayata geçirdik. Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizle çiftçi kardeşlerimiz alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketliyorlar. Buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, fasulye, mercimek gibi ürünlerin elenip 50 kilograma kadar paketlenmesine ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve yeni üretim metotlarıyla Türkiye’ye örnek olmayı hedeflediklerini belirterek, ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimi geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.