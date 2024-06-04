Kayseri'de uçak düştü! 2 pilot şehit oldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kayseri'de henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitim uçağındaki 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.

Kayseri'de uçak düştü! 2 pilot şehit oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağı Kayseri'de düştü. Yaşanan feci kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan uçağın, henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğu bildirildi.

Kayseri'de uçak düştü! 2 pilot şehit oldu - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kayseri # son dakika # eğitim uçağı
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