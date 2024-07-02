Kayseri'deki olayların bilançosu ortaya çıktı! Vali Gökmen Çiçek açıkladı
Kayseri'de, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylarla ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten yeni bir açıklama geldi. Vali Çiçek, olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı.
Kayseri'de, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve önceki akşam bölgede olaylar çıkmıştı.
30 Haziran akşamı yaşanan olayların bilançosuyla ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten yeni bir açıklama geldi.
21 EMNİYET VE 1 İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Vali Gökmen Çiçek, olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını da belirtti.
Gökmen Çiçek, açıklamasında, "Olaylara karışanlarla ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir. Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaparak, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilen kişiler gözaltına alınmaktadır. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Değerli Kayserili hemşehrilerimiz geçmişten bugüne ülkemizin güvenlik ve bekası noktasında adeta bir sigorta şehir olan Kayseri'mizin kıymetli vatandaşlarının maksatlı çevrelerin başlattığı provokatif eylemlerin içerisinde yer alarak güvenlik güçlerimize zorluk çıkarmasına ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın itidalli davranarak hiçbir menfur eylemin içinde bulunmamalarını önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.
📍Değerli Kayserili Vatandaşlarımız— Gökmen Çiçek (@gokmen_cicek_) July 2, 2024
30.06.2024 tarihinde başlayan toplumsal olaylarda
- 21 Emniyet personeli ve 1 itfaiye personeli yaralanmıştır.
- Olaylara karışanlarla ilgili olarak gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.
- Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları…
Kaynak: Anadolu Ajansı