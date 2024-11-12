Kayyımla ilgili çarpıcı anket! "Kayyım kesinlikle doğru bir karar" diyenler çoğunlukta

Optimar Araştırma Şirketi’nin araştırmasına göre ankete katılanların çoğunluğu Esenyurt Belediyesine kayyum görevlendirmesinin doğru olduğunu belirtti. Yüzde 27,5 kayyum atamasına kesinlikle doğru derken, kararın yanlış olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 20,8 oldu.

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Kayyımla ilgili çarpıcı anket! "Kayyım kesinlikle doğru bir karar" diyenler çoğunlukta
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum görevlendirilmesi halka soruldu. Ankete katılanların çoğunluğu “kesinlikle doğru bir karardır” dedi.

Optimar Araştırma Şirketi yapılan anketin sonuçlarını yayınladı. Gündemdeki son gelişmelerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

CHP'li Ahmet Özer’in görevden alınmasına "kesinlikle doğru karar" diyenlerin oranı yüzde 27.5 çıktı. "Karar doğru ama süreç titizlikle yürütlmeli" diyenler yüzde 14.9, "daha ayrıntılı soruşturma da yürütülmeli" diyenler yüzde 11.3 oldu. Kayyum kararına "yanlış" diyenlerin oranı ise yüzde 20.8’de kaldı.

DEM Parti’nin Türkiye partisi olacağını düşünenler yüzde 19.5’te kalırken, PKK ile bağını kesmeyeceğini düşününlerin oranı ise yüzde 68.1 çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM vekillerine el uzatması ve sonrasındaki çıkışları da ankette yer aldı. Katılımcılardan gelen “üzüntü ve şok edici” yanıtları ise dikkat çekti. Bahçeli’nin el sıkışmasını yüzde 25.8 "siyaset gereği", yüzde 18.9 "şok edici", yüzde 16.4 "üzüntü verici" olarak değerlendirirken "vatan sevgisi gereği" diyenlerin oranı yüzde 9.8’lerde kaldı.

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