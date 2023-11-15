Kazada Hayatını Kaybeden ADÜ öğrencisi Memleketinde Toprağa Verildi!

Aydın’ın Efeler ilçesinde 13 Kasım günü gece saatlerinde kullandığı motorlu bisikletine minibüsün çarpması sonucunda hayatını kaybeden genç kız memleketi...

Kazada Hayatını Kaybeden ADÜ öğrencisi Memleketinde Toprağa Verildi!
ADÜ Öğrencisi Memleketinde Toprağa Verildi!
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Aydın’ın Efeler ilçesinde kullandığı motorlu bisiklete minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kız memleketi Muğla’nın Datça ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ölümü Yakınlarını Yasa Boğdu

Kaza, Işıklı Bulvarı üzerinde 13 Kasım Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 VG 736 plakalı minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez idaresindeki 09 AIU 133 plakalı motorlu bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ayça Ölmez yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın’da ADÜ Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez’in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.


Sürücü Tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından M.Ş. gözaltına alındı. M.Ş.’nin yapılan muayenesinde ise 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göz Yaşları İçerisinde Toprağa Verildi

Kazada yaşamını yitiren ADÜ öğrencisi Ayça Ölmez’in cenazesi Datça Kızlan Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra mahalle camiine getirildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze namazının ardından Ölmez, mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Aydın # kaza # aydın
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