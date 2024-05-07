Keçiören Belediyesi’nin borcu duduk uçuklattı

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi’nin önceki dönemden kalan borcunu hesapladıklarını kaydederek, “Şuan belediyemizin borcu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 liradır” dedi.

Keçiören Belediyesi’nin borcu duduk uçuklattı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Keçiören Belediyesi’nin borcu ortaya çıktı. Noktası virgülüne tek tek belediyenin borçlarını vatandaşla paylaştıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Şuan belediyemizin borcu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 liradır” dedi.


TALİHSİZ AÇIKLAMA

Keçiören Belediyesi’nin borçlarını tüm Keçiörenlilerin bilmeye hakkının olduğunu belirten Başkan Özarslan, “Noktası virgülüne belediyemizin bütün borçlarını hesapladık ve hem belediye hizmet binamıza hem kaleye hem şelaleye hem de billboardlarımıza astık. Kalem kalem vatandaşlarımız görebilir. Şuan belediyemizin borcu 1 milyar 755 milyon 519 bin 103,73 lira. Bir önceki dönem belediye başkanımız maalesef talihsiz bir açıklama yaparak, 10 milyon bir borçla belediyeyi devrettiğini söyledi. Sanırım geçmiş dönemde birlikte çalıştığı mesai arkadaşları yanlış bilgi verdi. Sonuç itibarıyla borcumuz bellidir ve noktası virgülüne kadar açıklanmıştır” dedi.

İşimiz gücümüz Keçiören
İnsanlığa hizmetin öncelik olduğu bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Başkan Özarslan, “Bir yandan her gün vatandaşlarımızla kucaklaşırken biryandan da ilçemizin geleceğini düşünerek hazırladığımız projelerimize başladık. Bizim işimiz gücümüz Keçiören olacak” dedi.

# keçiören
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