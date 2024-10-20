Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma başlatıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten” soruşturma başlatıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma başlatıldı
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten” soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açtı. Başsavcılık, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan için kullandığı "Lanet olsun sana" ifadelerinin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene" diyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yaptı. Açıklamada Erdoğan, “Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'da Erdoğan'ın ifadelerini sosyal medya hesabı üzerinden alıntılayarak yeniden paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Lanet olsun sana ve kurduğun düzene” “’Allah belanı versin’’ gibi ifadelere yer verdi. Bu ifadelerin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

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