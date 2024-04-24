Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel mi var?

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, Milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, Doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, İcra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!

Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi; "Saraylar saltanatlar çöker kan susar birgün zulüm biter. Menekşelerde açılır üstümüzde leylaklarda güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler... " ifadelerini kullandı.

23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya gelmesi bu sözlerin Özel'e bir gönderme olduğu şeklinde yorumlandı.