Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Kanun Teklifi Kabul Edildi! Hak Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

21 maddelik yasayla, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de binaların afetlere dirençli hale getirilmesi, kentsel dönüşümün hızlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, kentsel dönüşüm kararı için hak sahiplerinin üçte iki çoğunluğunun aranması zorunluluğu kaldırılıyor. Düzenlemeyle, kentsel dönüşüm kararı hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınacak.

Riskli yapıların tespitinin hak sahibi veya kiracılarla engellenmesi halinde mülki idari amirinin yazılı izniyle riskli yapılar çilingir yardımıyla açılarak denetlemesi yapılacak.

Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Tahliye engellenirse polis devreye girecek.

Yasayla ayrıca, deprem bölgesinde yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçleri hızlandırılacak.