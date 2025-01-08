Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Kerimcan Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli Kerimcan Durmaz, daha sonra adliyeye sevk edildi.