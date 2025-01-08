Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bu sabah sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz, adliyeye sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Kerimcan Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli Kerimcan Durmaz, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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