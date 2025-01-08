SON DAKİKA! Erzurum'da gece şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gece saatlerinde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gece saat 04.30'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Şiddetli depremin, 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum'daki 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'dan önemli bir açıklama geldi.

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sekmen, "Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.