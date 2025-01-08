SON DAKİKA! Erzurum'da gece şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gece saat 04.30'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili AFAD'dan da önemli bir açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Erzurum'da gece şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
Yayınlanma:

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gece saatlerinde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gece saat 04.30'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Şiddetli depremin, 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum'daki 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'dan önemli bir açıklama geldi.

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sekmen, "Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

38 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı38 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

erzurum deprem son dakika AFAD
Günün Manşetleri
63 gözaltı
Erzurum'da gece şiddetli deprem
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Doğu Perinçek'ten önemli açıklamalar
"Hamas elindekileri rehineleri 20 Ocak'a kadar bırakmazsa..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Memur eylemleri büyüyor
AK Parti TBMM Grup Başkanı, İmralı Heyetinin ziyaretini anlattı
PTT çalışanlarına kanlı saldırı
Polonez işçileri kazandı!
Çok Okunanlar
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Esenyurt’ta sağır ve dilsiz çocuğa şiddet Esenyurt’ta sağır ve dilsiz çocuğa şiddet
Rize’de silahlı saldırgan çatı katında yakalandı Rize’de silahlı saldırgan çatı katında yakalandı
Sadettin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı kararı Sadettin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı kararı
63 gözaltı 63 gözaltı