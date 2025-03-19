Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden destek verdi. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."