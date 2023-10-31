Kılıçdaroğlu Şehit Yakınlarını Hedef Aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde şehit ve gazi yakınları vardı.

"Şehit yakınlarına ve gazilere de sesleniyorum. Gün gelir bunlara övgüler dizersiniz, sizin haklarınızı yerler yine övgüler dizersiniz. Bu kardeşiniz gelir sizi savunur, yeteri kadar destek vermezsiniz. Ben yine de sizin hakkınızı savunacağım."