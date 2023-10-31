Kılıçdaroğlu Şehit Yakınlarını Hedef Aldı
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit yakınlarını ve gazileri, kendisine destek vermedikleri için hedef aldı. Seçimlerde HDP ile kol kola giren Kılıçdaroğlu, şehit yakınlarının haklarını savunduğunu öne sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde şehit ve gazi yakınları vardı.
"Şehit yakınlarına ve gazilere de sesleniyorum. Gün gelir bunlara övgüler dizersiniz, sizin haklarınızı yerler yine övgüler dizersiniz. Bu kardeşiniz gelir sizi savunur, yeteri kadar destek vermezsiniz. Ben yine de sizin hakkınızı savunacağım."
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasiyi güçlendirme çağrılarını da yineledi.
Kılıçdaroğlu aynı zamanda, Ak Parti'nin Filistin'e destek mitingini de eleştirdi.