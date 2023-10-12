Kılıçdaroğlu'nun "Beşli Çetesi" İmamoğlu'nun Enerjisini Veriyor

Aydınlık Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, İstanbul'da metrolarda ve halka açık yerlerde powerbank kiralama hizmeti Beefull'un ortakları Kılıçdaroğlu'nun "beşli çetesi"nden ikisi. Erçin haberinde Beefull'un iki ortağının Cengiz Enerji ve Koloğlu Holding olduğunu belirtti.

Beefull'un İki Ortağı Kılıçdaroğlu'nun "Beşli Çetesi"nden İkisi

Recep Erçin haberinde, "Kim yapmış bu işi diye baktığımda ise BEEFULL ENERJİ TEKNOLOJİLERİ AŞ karşıma çıktı. Şirketin ortakları ise tanıdık; Koloğlu Holding, Cengiz Enerji, İnavitas Enerji. Ticaret Sicil kayıtlarına göre Koloğlu yani kamuoyunda tanınan şirketi ile Kolin ve Cengiz, Beefull'da eşit hisse ile ortak. Şirketin istihdam sitelerine verdiği ilanlarda ise CK Enerji Yatırım adına alım yaptığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

İBB O İddialara Yanıt Vermedi

Erçin, haberinde iddaya göre metro istasyonlarında powerbank kiralama hizmetini alımı için İBB bir ilahe açmadığını söyledi. Erçin'in haberinde, "Cengiz ve Koloğlu ortaklı bu şirket ile hasılat paylaşımı modeliyle işbirliği yapıldı. Bu iddialar üzerine hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro AŞ'ye hem de CK Enerji'ye bahse konu aparatların metro istasyonlarında yer almasına ilişkin bir ihale yapılıp yapılmadığını ve anlaşmanın kapsamını sorduk. Bir hafta geçmesine karşın resmi yazıyla bir dönüş alamadık. Ancak bu noktada şunu ifade etmek gerekiyor; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önde gelen sanayi, enerji, altyapı müteahhitlik şirketlerini "Beşli Çete" yaftası ile seçim dönemlerinde siyaset malzemesi yaparken meğer CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraber iş tutuyormuş." ifadelerini kullandı.