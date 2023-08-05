Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza yaptı!

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1’i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.