Kimsenin Beklemediği Zam Haberi Geldi! Sigara Artık Altın Fiyatlarıyla Yarışıyor! Güncel Sigara Fiyatları Kaç TL Oldu? 7 Kasım'da Hangi Sigaralara Zam Geldi?
Sigara içicileri bir süredir yeni zam haberini bekliyorlardı. Güncel sigara fiyatları belli oldu. En son gelen zamla hangi sigara kaç TL oldu? Marlboro, Parliament gibi çok tüketilen ürünlere de gelen zam çok sayıda tüketici tarafından takip ediliyor.
Sigaraya çeşitli vergiler ve satış işlemleri nedeniyle zaman zaman zam gelmektedir. Sigara tüketicileri ise bu nedenle sigaranın güncel fiyatlarını takip ederler. En son gelen zamlardan sonra pek çok kişiye çok yüksek gelen fiyatlara bir kez daha zam geldi. Bir süredir yapılacağı düşünülen sigara fiyat artışı gerçekleşti. Hangi ürünlere zam geldi?
7 KASIM'DA HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?
- Marlboro Edge: 54,00 TL
- Marlboro Edge (Blue ve Sky çeşitleri): 54,00 TL
- Marlboro Touch (Blue, Gray ve White çeşitleri): 55,00 TL
- Marlboro (Red ve Touch): 56,00 TL
- Parliament Aqua Blue Slims: 58 TL
- Parliament: 57,00 TL
- Parliament Midnight Blue: 56,00 TL
- Muratti: 54,00 TL
- Muratti Blu: 53,00 TL
- Lark: 53,00 TL
- Chesterfield: 52,00 TL
- L&M: 52,00 TL
- Marlboro 50 gr (Kıyılmış Sarmalık Tütün): 65 TL