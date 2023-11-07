Kimsenin Beklemediği Zam Haberi Geldi! Sigara Artık Altın Fiyatlarıyla Yarışıyor! Güncel Sigara Fiyatları Kaç TL Oldu? 7 Kasım'da Hangi Sigaralara Zam Geldi?

Sigaraya çeşitli vergiler ve satış işlemleri nedeniyle zaman zaman zam gelmektedir. Sigara tüketicileri ise bu nedenle sigaranın güncel fiyatlarını takip ederler. En son gelen zamlardan sonra pek çok kişiye çok yüksek gelen fiyatlara bir kez daha zam geldi. Bir süredir yapılacağı düşünülen sigara fiyat artışı gerçekleşti. Hangi ürünlere zam geldi?

7 KASIM'DA HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?