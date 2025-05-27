Kiraladığı apartlara gizli kamera yerleştiren suçlunun ifadesi ortaya çıktı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara dönüştürüp saatlik ve günlük kiraya veren Murat Filiz (48), prizlerin içine gizlediği kameralarla gündeme geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kiraladığı apartlara gizli kamera yerleştiren suçlunun ifadesi ortaya çıktı!
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 Filiz’in, yatak odası ve banyoyu gören üçlü prizlerin içine yerleştirdiği gizli kameralar, bir misafirin şüphelenip prizi sökmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli prizdeki gizli kamerayı bulan kişi, durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemelerde, Filiz’in üç farklı apart dairesinde de benzer kamera yerleştirdiği tespit edildi. Hafıza kartlarında çok sayıda kişinin özel görüntüleri bulundu. Filiz, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Filiz’in polisteki ifadesinde, gizli kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini ve yaşanan durumdan dolayı utandığını söylediği öğrenildi. Ayrıca kameraların internet bağlantısı sayesinde canlı olarak cep telefonundan izlendiği ve kaydedildiği ortaya çıktı.

Olayın ardından apartlarda kalan ve görüntülendiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise başvurdu. Böylece şikayetçi sayısı 5’e yükseldi.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, hafıza kartlarındaki görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerde yer alan kişilerin tespit edilip edilmediği, şikayetçi olup olmayacaklarının belirleneceği bildirildi.

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