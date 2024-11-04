Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e saldırı! Başkan hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen saldırıya uğradı. Saldırıda yarlanan Şen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İşte ayrıntılar...
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda, Başkan Şen'in yanı sıra yanındaki üç kişi daha yaralanırken, olay çevrede endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
KIRIKKALE BALIŞEYH BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ ŞEN'E SALDIRI
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumu yakından takip edilirken, başkanın hayatını kaybettiği bildirildi
Güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının nedeni ve saldırganların kimliği konusunda çalışmalar sürüyor.