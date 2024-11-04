Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e saldırı! Başkan hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen saldırıya uğradı. Saldırıda yarlanan Şen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İşte ayrıntılar...

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e saldırı! Başkan hayatını kaybetti
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e saldırı! Başkan hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda, Başkan Şen'in yanı sıra yanındaki üç kişi daha yaralanırken, olay çevrede endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

KIRIKKALE BALIŞEYH BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ ŞEN'E SALDIRI

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e saldırı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumu yakından takip edilirken, başkanın hayatını kaybettiği bildirildi

Güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının nedeni ve saldırganların kimliği konusunda çalışmalar sürüyor.

Endonezya'da yanardağ patlaması! 10 kişi yaşamını yitirdiEndonezya'da yanardağ patlaması! 10 kişi yaşamını yitirdiYurt
kırıkkale
Günün Manşetleri
MSB duyurdu!
Bakan Şimşek’ten Ekim enflasyonu yorumu
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
3 belediyeye kayyum atandı!
"ESAD normalleşmeye hazır değil"
Çorum'da binada büyük patlama
46. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
İETT otobüsü polis ekiplerinin arasına daldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları
Çok Okunanlar
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman?
3 belediyeye kayyum atandı! 3 belediyeye kayyum atandı!
6.8 büyüklüğünde deprem olabilir! 6.8 büyüklüğünde deprem olabilir!
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Valilik uyardı: 10 gün boyunca yasak olacak! Valilik uyardı: 10 gün boyunca yasak olacak!