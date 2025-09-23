Kırıkkale’de bahis şebekesi çökertildi: Müşteri hizmetleri gibi çalışmış!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yuva Mahallesi’ndeki bir ikamete “yasa dışı bahis” operasyonu düzenledi. Yapılan çalışmalarda, bahis sitelerine entegre panel sistemiyle çalışan ve “dış finans evi” olarak tabir edilen bir yapı deşifre edildi.

Polisin tespitine göre bu finans evlerinde, yasa dışı bahis oynayan kişilere adeta müşteri hizmetleri gibi yönlendirme yapıldı. Para transferleri organize edildi, bahis hesaplarıyla ilgili işlemler koordine edildi.

Bu yöntemle hem bahisçilere kolaylık sağlandığı hem de sistemin geniş kitlelere ulaştırıldığı öğrenildi.

35 DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 35 dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden A.V. ve S.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

