Kırıkkale’de bahis şebekesi çökertildi: Müşteri hizmetleri gibi çalışmış!

Kırıkkale’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda müşteri hizmetleri gibi çalışan “dış finans evi” tespit edildi. 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 35 dijital materyale el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırıkkale’de bahis şebekesi çökertildi: Müşteri hizmetleri gibi çalışmış!
Yayınlanma:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yuva Mahallesi’ndeki bir ikamete “yasa dışı bahis” operasyonu düzenledi. Yapılan çalışmalarda, bahis sitelerine entegre panel sistemiyle çalışan ve “dış finans evi” olarak tabir edilen bir yapı deşifre edildi.

Polisin tespitine göre bu finans evlerinde, yasa dışı bahis oynayan kişilere adeta müşteri hizmetleri gibi yönlendirme yapıldı. Para transferleri organize edildi, bahis hesaplarıyla ilgili işlemler koordine edildi.

Bu yöntemle hem bahisçilere kolaylık sağlandığı hem de sistemin geniş kitlelere ulaştırıldığı öğrenildi.

35 DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 35 dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden A.V. ve S.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trump BM Genel Kurulu’nda konuştuTrump BM Genel Kurulu’nda konuştuGündem
İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakİSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yasa dışı bahis kırıkkale
Günün Manşetleri
Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu
Bahçeli’den İsrail uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor
“Aileyi korumak temel görevimiz”
Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar
Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısında
CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk etti
Perinçek’ten Erdoğan’a KKTC çağrısı
3 Belediye hakkında inceleme başlatıldı
Ticaret Bakanlığı 5 üründe tehlike tespit etti
Çok Okunanlar
13 ilde sağanak yağış bekleniyor 13 ilde sağanak yağış bekleniyor
Araç piyasasında deprem! Araç piyasasında deprem!
Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller Meteoroloji’den 24 il için sağanak uyarısı: İşte yağış beklenen iller
24 ilçe etkilenecek! 24 ilçe etkilenecek!
Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı