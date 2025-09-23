Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk BM konuşmasında Gazze’deki insani krize değindi. “Gazze’deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakereye başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı.”

Trump, ateşkese ulaşmak için çalıştığını ancak Hamas’ın bu anlaşmayı kabul etmediğini savunarak, “Bazı ülkeler tek taraflı olarak Filistin devletini tanımaya çalışıyor. Bu, Hamas teröristlerinin yaptıkları için çok büyük bir ödül olur.” dedi.

RUSYA’YA YAPTIRIM TEHDİDİ

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, ABD’nin yeni adımlara hazır olduğunu belirtti. “Eğer Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, ABD (Rusya’ya karşı) çok güçlü bir dizi gümrük vergisi uygulamaya hazır.”

Trump, herkesin Rusya’nın savaşı kısa sürede bitireceğini düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi: “Herkes Rusya’nın bu savaşı üç günde kazanacağını düşünüyordu, ama öyle olmadı. Sadece kısa süreli bir çatışma olacaktı. Bu durum Rusya’nın imajını zedeliyor.”

ABD Başkanı, Avrupa ülkelerinin Moskova’dan enerji ithalatını sürdürmesini eleştirdi: “(Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaşırken Rusya’dan petrol ve doğal gaz satın alıyorlar. Bu, onlar için utanç verici bir durum.”

NATO üyesi ülkelerin bu şekilde davranmasının “affedilemez” olduğunu vurgulayan Trump, “Kendi kendilerine karşı bir savaşı finanse ediyorlar. Onlar derhal Rusya’dan petrol ve doğalgaz almayı durdurmalıdır.” dedi.

“ÇİN VE HİNDİSTAN SAVAŞIN FİNANSÖRÜ”

Trump, Rusya’ya ekonomik destek sağladıkları gerekçesiyle Çin ve Hindistan’ı hedef aldı: “Çin ve Hindistan, Rus petrolünü satın almayı sürdürerek, devam eden (Rusya-Ukrayna) savaşın başlıca finansörleri durumundadır.”

Trump, nükleer ve biyolojik silahların insanlık için en büyük tehdit olduğunu söyledi: “Tüm ülkeleri, biyolojik silahların geliştirilmesini tamamen ve sonsuza kadar son vermeye çağırıyorum. Nükleer silahların geliştirilmesinin durdurulmasını istiyoruz. Eğer bunları kullanırsak, dünya tam anlamıyla son bulabilir.”

ABD Başkanı, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ni uygulamak için yeni bir uluslararası girişim başlatacaklarını duyurdu.

BM VE GÖÇMEN POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Trump, Birleşmiş Milletler’i göç krizi konusunda ağır şekilde eleştirdi: “BM sorunları çözemediği gibi çoğu zaman bizim çözmemiz gereken yeni sorunlar yaratıyor. Bunun en iyi örneği kontrolsüz göç krizi. BM, yaklaşık 624 bin göçmenin ABD’ye yolculuğunu desteklemek için 372 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı. BM, ABD’ye yasa dışı olarak giren insanları destekliyor.”

Trump, İran’a karşı net bir mesaj verdi: “Dünyanın bir numaralı terör destekçisinin en tehlikeli nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilemez.”

İran’ın komşularını tehdit etmeye devam ettiğini savunan ABD Başkanı, gerekirse her türlü önlemin alınacağını söyledi.

BREZİLYA VE VENEZUELA MESAJLARI

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşeceğini açıklayan Trump, Brezilya’ya sert çıktı: “Sadece bizimle çalıştıklarında iyi durumda olabilirler. Yoksa çok kötü durumda olmaya devam edecekler.”

Venezuela için ise ABD ordusunu devreye sokacaklarını açıkladı: “Nicolas Maduro liderliğindeki Venezuela teröristlerini ve kaçakçılık ağlarını yok etmek için ABD ordusunun gücünü kullanmaya başladık. Sizi yok edeceğiz.”

Trump, küresel ısınma konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Bu, tarihin en büyük dolandırıcılıklarından biri. Bu nedenle, ABD olarak sahte Paris İklim Anlaşması’ndan çekildik.”

Radikal çevrecilerin politikaları baltaladığını savunan Trump, “Tüm inekleri öldürmek istiyorlar. Böyle bir saçmalık olamaz.” dedi.

Konuşmasının bir bölümünde Londra Belediye Başkanı’na da değinen Trump, ismini anmadan sert bir ifade kullandı: “Londra’da çok kötü bir belediye başkanı var. Kent çok değişti, şimdi de şeriat yasasını getirmek istiyorlar. Bunu burada yapamazsınız.”