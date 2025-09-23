Yangın faciasında kahreden detay: “Babam anneme sarılmış, öyle kalmış”

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde dün sabaha karşı çıkan yangın, iki can aldı. Necati ve Ziyaver Karaman çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesi’ne ait arazözlerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Ancak ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan çift hayatını kaybetti.

Askerlik görevini yaptığı sırada kaza sonucu gazi olan Necati Karaman ile eşi Ziyaver Karaman’ın cenazeleri, köy camisine askerlerin omuzlarında getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, merasim mangası eşliğinde köy mezarlığına kadar taşınan cenazeler dualarla toprağa verildi. Törenin sonunda Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, tabuta sarılı Türk bayrağını çiftin oğullarından Adem Karaman’a teslim etti. Vali Yardımcısı Damatlar ve beraberindeki heyet aileye taziyelerini iletti.

“ANNEM BAYILINCA BABAM ONU KURTARMAK İÇİN SARILMIŞ”

Çiftin oğulları İbrahim Karaman, o korkunç geceyi gözyaşlarıyla anlattı: “Yangını duyduk, şok olduk. İnanamadım ben. Nasıl oldu, nasıl gitti? Köy mü yandı diye düşündük ilk önce. Ondan sonra tabii arabayla gidelim dedik. Birazcık geç kaldım çünkü araba da arıza yaptı.”

Çevredekilerin ilk müdahalede bulunduğunu söyleyen Karaman, anne ve babasının cansız bedenlerinin nasıl bulunduğunu şu sözlerle aktardı: “İlk önce yattıkları yere bakmışlar. Orada bulamamışlar. Annemle babam arka mutfak tarafına kaçmış. Annem bayılınca babam onu kurtarmak için diz çökmüş, sarılmış ona. Öyle kalmış.”

Cenaze törenine Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Mudurnu Kaymakam Vekili Talha Battal, askeri erkan ve 5 binden fazla vatandaş katıldı.