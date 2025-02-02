Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, bir kamyonda 2 milyon 140 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi
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Kırıkkale’de yapılan başarılı bir operasyonla, 2 milyon 140 bin boş makaron ele geçirildi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir kamyonu durdurdu. Yapılan detaylı aramada, kaçakçılıkla ilişkilendirilen büyük miktarda makaron bulundu.

Kamyonda yapılan arama sonucunda ele geçirilen makaronlar, yasadışı sigara üretimi amacıyla kullanılmak üzere getirilmişti. Kamyonun sürücüsü İ.T. ve yanında bulunan M.K., gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemleri devam etmek üzere gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili detaylı soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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