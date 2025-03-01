Kırklareli'nde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 13 Gözaltı

Kırklareli merkezli 4 ilde, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kırklareli'nde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 13 Gözaltı
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Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Hatay'da iki organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

4 tabanca
399 fişek
1 av tüfeği
74 tüfek fişeği
5 sustalı bıçak
1 kılıç
1 şiş
62 gram uyuşturucu madde
Yakalanan şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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