Kırklareli'nde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 13 Gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Hatay'da iki organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

4 tabanca

399 fişek

1 av tüfeği

74 tüfek fişeği

5 sustalı bıçak

1 kılıç

1 şiş

62 gram uyuşturucu madde

Yakalanan şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.