Kırmızı Bültenle Aranan 2 Kişi İstanbul'da Yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu

Yurt içinde ulusal ve uluslararası suç örgütlerine yönelik çalışmalar güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarıyla sürüyor. Yürütülen son çalışmalarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Kırmızı Bültenle Aranan 2 Kişi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, düzenlenen Kafes-20 operasyonuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- İnterpol kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, İnterpol kırmızı bültenle Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen Kafes-20 operasyonlarıyla yakalandılar.

İki şüphelinin, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince ortak çalışmayla yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, Chen Xuefen'in Vietnam'a iade işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.