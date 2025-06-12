Kırmızı bültenle aranan 5 kişi Gürcistan’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 3, ulusal seviyede aranan 2 kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini belirtti. Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” diyerek güvenlik birimlerinin başarısına dikkat çekti.

Gürcistan’da yakalanan beş zanlının her biri farklı alanlarda ağır suçlarla itham ediliyor. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre:

A.A.Y.: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan zanlı.

A.D.: Adam öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, firar, hakaret, yaralama, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan zanlı.

O.Ç.: Görevi yaptırmamak için direnme suçundan kırmızı bültenle aranan zanlı.

İ.K.: Yangın, bombalama ve nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme gibi olağanüstü ağır suçlardan ulusal seviyede aranan zanlı.

G.Y.: FETÖ terör örgütüne üye olma suçlamasıyla ulusal seviyede aranıyordu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Artvin ve Ardahan Emniyet Müdürlükleri koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” diyerek mücadelenin süreceğini vurguladı.

Türkiye, son dönemde kırmızı bültenle aranan suçluların iadesi konusunda önemli başarılar elde etti. Son operasyonla birlikte bu kabine döneminde toplam 369 suçlunun ülkeye getirildiği açıklandı.