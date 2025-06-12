Kara yollarında yol çilesi sürüyor: Onlarca noktada trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki TEM Otoyolu’nun Kumburgaz Kavşağı ile D-100 bağlantı yolu kesiminde her gece 20.00 ile 07.00 saatleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar süresince Kumburgaz Kavşağı'ndan otoyola girişlere ve çıkışlara izin verilmiyor. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşakları arasında, 3-5. kilometreler arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Yetkililer, bölgede trafik yoğunluğunun artabileceğini ve sürücülerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Akhisar-Manisa yolunun 43-44. kilometreleri arasında, Manisa Otogar Köprülü Kavşağı yapımı tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik, belirlenen servis yolları üzerinden yönlendiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde, Maden şehir geçişinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları da sürücülere dikkatli olma çağrısını beraberinde getiriyor.

Çavdır-Tefenni yolu (0-2. kilometre): Yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Alaca yolu (16-19. kilometre): Yapım çalışmaları sürüyor, ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek yolu (9-10. kilometre): Heyelan önleme çalışmaları nedeniyle trafik yönlendirmeleri dikkatle takip edilmeli.

Tokat-Niksar yolu (24-27. kilometre): Niksar yönünde iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu (27-29. kilometre): Çalışmalar nedeniyle trafik Harmancık-Dursunbey yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak yürütülüyor.