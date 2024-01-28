Kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı! Adana'da kritik operasyon

Yurt içinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla güvenlik güçlerinin çalışmaları sürrüyor. Son olarak, Adana'da kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.