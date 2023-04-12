Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

​​​​​​​Açıklamada, operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi.

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