NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. 'Kızıl Goncalar'ın dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosunu ele aldık. Dizinin son bölümünü (yeni bölüm) izleyebileceğiniz link haberimizde. İşte NOW TV Kızıl Goncalar 35. bölüm izle dizi izle linki. Dizi haberleri...

KIZIL GONCALAR 35. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Aziz’in önderliğinde toplanan Ulular, Sadi ve Cüneyd’in karşı karşıya geldiği bir mücadelenin fitilini ateşler. Aziz, her iki tarafın da tekkenin hayrına olan çabalarını değerlendireceğini söylerken, Sadi, Aziz’e yaklaşmanın yollarını aramaya başlar. Cüneyd ise onları Zeynep’in çağırdığını anlamıştır.Levent ve Meryem, Suavi’nin yaşadığı sağlık kriziyle sarsılır.

Suavi’nin rahatsızlığı aile içindeki geçmiş hesaplaşmaları yeniden alevlendirirken Levent’in içindeki bastırılmış öfkeyi açığa çıkarır. Naim, Cüneyd’e ve kadınlara yardım etmenin bir yolunu arayan Meryem’i rahat bırakmayacaktır. Cüneyd ve Sadi arasındaki savaşta kozlarını doğru oynayarak Meryem’i kazanacağına inanır. Hayal kırıklığına uğradığında ise öfkesi görülmemiş kadar büyük olacaktır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) İZLE

Kızıl Goncalar dizisinin NOW TV'de 27 Ocak 2024 Pazartesi günü yayınlanan 35. bölüm (son bölüm) tek parça full izleyebileceğiniz link aşağıdadır.

https://www.nowtv.com.tr/Kizil-Goncalar/bolumler