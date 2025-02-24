Kocaeli Gebze’de rehine krizi: 1 kişi silahla vuruldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir restoranda rehine krizi yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, restorana girerek içerde bulunan kişileri rehin aldı. Olayın bildirilmesinin ardından, çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi hızla olay yerine sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri alınarak çevre, olayın olumsuz sonuçlar doğurmaması adına tamamen güvence altına alındı.

1 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Olayın sıcak saatlerinde içerideki bir kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleyi takiben hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde büyük bir titizlikle operasyon gerçekleştirirken, kriz sürmeye devam ediyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.