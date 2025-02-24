Kocaeli Gebze’de rehine krizi: 1 kişi silahla vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranda gerçekleşen rehine krizinde, içerideki bir kişi silahla vuruldu. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak operasyonu sürdürmeye devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli Gebze’de rehine krizi: 1 kişi silahla vuruldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir restoranda rehine krizi yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, restorana girerek içerde bulunan kişileri rehin aldı. Olayın bildirilmesinin ardından, çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi hızla olay yerine sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri alınarak çevre, olayın olumsuz sonuçlar doğurmaması adına tamamen güvence altına alındı.

1 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Olayın sıcak saatlerinde içerideki bir kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleyi takiben hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde büyük bir titizlikle operasyon gerçekleştirirken, kriz sürmeye devam ediyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Erken seçim sonrası Almanya'da yeni dönem! İşte kazananlar ve kaybedenlerErken seçim sonrası Almanya'da yeni dönem! İşte kazananlar ve kaybedenlerDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli
Günün Manşetleri
Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi
Özgür Özel'den grup toplantısında açıklamalar
Rusya ve İran’dan kritik görüşme
MİT’ten kritik operasyon!
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe
6 ilde dev operasyon!
Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilir
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar
Vatan Partisi’nden "iklim kanunu" teklifine tepki
DEM Parti’den Öcalan için yeni hamle!
Çok Okunanlar
Gram altında dalgalanma Gram altında dalgalanma
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Konut kredisi faizleri düştü! Konut kredisi faizleri düştü!
İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu
İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı