Kocaeli'de 2 ilçede eğitime ara verildi!

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde yürütülen doğal gaz hattı çalışmalarından dolayı eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Sude İnak Sude İnak
Kocaeli'de 2 ilçede eğitime ara verildi!
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Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi.

Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) yarın ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, Gebze ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda da 2 gün eğitim yapılmayacak.

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