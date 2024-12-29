Naci Görür'den deprem için kritik açıklama!

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de meydana gelen 4.5'lik depremin ardındından 'deprem potansiyeli büyük bir zon' uyarısında bulundu.

Sude İnak Sude İnak
Naci Görür'den deprem için kritik açıklama!
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Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de Girit adası çevresinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bir değerlendirmede bulundu.

Akdeniz'de Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler olduğunu ve bu depremlerin özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissedildiğini söyleyen Görür, "Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon" ifadelerini kullandı.

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