Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı!

Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda yangın çıktı.

Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı!
Editör: Metehan Gül
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Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesinde bulunan Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda yangın çıktı.

Ceza infaz koruma memurlarının müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 mahkum dumandan etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ceza İnfaz Kurumu # gebze # yangın
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