Kocaeli'de talihsiz kaza: İnşaat sahibi dengesini kaybetti

Gebze’de 4 katlı apartman inşaatının sahibi, dengesini kaybederek bodruma düştü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'de talihsiz kaza: İnşaat sahibi dengesini kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde, 6/2. Sokak'ta yer alan bir inşaatta talihsiz bir olay yaşandı. 4 katlı apartman inşaatının sahibi A.D. (55), zemin katta dengesini kaybederek bodrum katına düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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