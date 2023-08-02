Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 470 kişi yakalandı!

İhlas Haber Ajansının aktardığına göre Kocaeli'nde uyuşturucu ile mücadele dur durak bilmeden devam ediyor. İl Jandarma komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışması ile son 1 ayda tam 470 şüpheli yakalandı!

KOCAELİ UYUŞTURUCUYA DUR DEDİ!

Yapılan operasyonlar sonucu uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! Son bir ayda yapılan 368 operasyon ve uygulamalarda 470 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 408'i serbest bırakıldı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 42'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeleri devam eden 6 şüpheli de adliyeye sevk edilecek. 11 farklı uyuşturucu türünü yakalayan Polis ve Jandarma ekipleri Kocaeli'nde uyuşturucuya geçit vermiyor!

KOCAELİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA NELER YAKALANDI?

Yapılan operasyon ve uygulamalarda 129 kilo 20 gram Esrar, 4 kilo 964 gr Eroin, 1 kilo 977 gram sentetik Kannabinoid(Bonzai), 1 kilo 272 gram Metamfetamin, 152 gram Skunk, 3 gram kokain, 211 Ecstasy, 72 sentetik ecza, 77 kök kenevir, 25 Captagon hap, 9 bin 740 TL para, 4 tabanca, 248 fişek ve 10 hassas terazi ele geçirildi.