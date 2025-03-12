Kocası tarafından öldürülen Sevcan'ın ölümüyle ilgili kahreden detay

Olay, 9 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz düğün yapmayan çift, öğle saatlerinde maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştı. Akşam eve dönen Halit Can Sakman ile Sevcan Demir Sakman arasında yeniden çıkan kavga, kanlı bitti. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını iddia ettiği eşini satırla öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak teslim olan Sakman, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Evlat acısıyla yıkılan baba Günay Demir, kızının evliliğine ilk etapta karşı çıktığını söyledi. Kızının, Halit Can Sakman ile bir bakımevinde tanıştığını anlatan Demir, “Kızım bir gün gelip bana ‘Baba, birini seviyorum ve tanıştırmak istiyorum’ dedi. Çocuğu getirdiğinde elleri titriyordu, göz altları morarmıştı. Bir şeyler kullanıyor gibiydi. O gittikten sonra kızıma ‘Bu çocuk sana yaramaz, vazgeç’ dedim" diye konuştu.

Ancak kızının bu uyarıyı dikkate almadığını belirten Demir, “Daha sonra Antalya’da iş bulduklarını ve oraya gideceğini söyledi. Onu göndermek istemedim ama sevdiğim için de karşı koyamadım. Yine de kırgınlığımdan dolayı üç ay boyunca konuşmadık. Sonra barıştık, her gün telefonda konuştuk” dedi.

Kızının hayallerinin yarım kaldığını söyleyen acılı baba, yaşanan vahşete isyan etti:

"Benim kızımı öldürmedi, onu kesti, biçti. Nasıl bir insan bunu yapabilir? Kadına şiddete artık dur denmeli! Benim bir kızım daha var, o nasıl güvenle yaşayacak? Kanunlar en ağır cezayı vermeli, gerekirse yeni yasalar çıkarılmalı. Çünkü bu sadece benim acım değil, tüm toplumun kanayan yarasıdır."

Sevcan Demir Sakman’ın cenazesi, memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.