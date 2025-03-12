Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ iddiası! 4 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu’nun Gezi Parkı ana davasının firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının olup olmadığına dair çelişkili beyanlarda bulundukları belirtildi. Oyuncular, ifadelerinde Alabora ile sadece sanat camiası aracılığıyla tanıştıklarını ve başka bir bağlarının olmadığını söyledi. Ancak, soruşturma kapsamında yapılan HTS (baz sinyal bilgisi) incelemeleri, Halit Ergenç’in 2013 yılı itibarıyla Alabora ile 12 kez telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmelerin özellikle Gezi olaylarının yoğunlaştığı dönemde arttığını ortaya koydu.

İddianamede, Rıza Kocaoğlu’nun da 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerinin yoğunlaştığı dönemde Alabora ile görüştüğüne dikkat çekildi. Özellikle 06:49’da Alabora tarafından arandığına dair iletişim kaydının bulunduğu ifade edildi.

Yapılan açık kaynak araştırmalarında ise Ergenç ve Kocaoğlu’nun Gezi Parkı eylemleri sırasında Alabora ile birlikte kol kola yürüyüş yaptığı ve aynı karede yer aldıkları fotoğrafların olduğu belirtildi. Savcılık, bu tespitler doğrultusunda oyuncuların yalan beyanda bulunduğunu iddia etti.

İddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ‘yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Oyuncuların yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.