Kocatepe Camisi'ndeki fotoğraf çekimine tepki yağdı! Fotoğrafları çeken Yönetmen Bilal Kısa'dan açıklama geldi

Börü 2039, Uysallar, İçeride gibi yapımlarda çalışan Yönetmen Bilal Kısa, Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi tepkilere neden oldu. Çekilen fotoğrafların İnstagram'da yayınlanması sonrası sosyal medya kullanıcıları fotoğraflara tepki gösterdi. Modelin kıyafetinin cami içinde fotoğraf çekimine uygun olmadığı belirtilirken verilen bazı pozlarda da dini değerler ile alay edildiği kullanıcılar tarafından söylendi.

BİLAL KISA FOTOĞRAFLARA BU AÇIKLAMAYI YAZDI

Yönetmen Bilal Kısa ve sosyal medyada Mapierg mahlasını kullanan model, Kocatepe Camisi'nde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Fotoğraf çekiminde Mapierg kullanıcı isimli modelin kıyafeti ve verdiği pozlar tepkilere neden oldu. Fotoğrafı kendi İnstagram hesabında paylaşan Bilal Kısa, fotoğraflara İngilizce olarak şu açıklamayı yazdı:

- Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor.

BİLAL KISA ELEŞTİRİLERE ÖNCE BÖYLE YANIT VERDİ

Bilal Kısa, fotoğrafları paylaşmasının ardından tepkilerle karşılaştı. Kısa paylaşımın yorum kısmında kendisine, "Bu şerefsizliğin, adiliğin, rezilliğin sorumlusu kimse hesap versin. Dini değerlere saldırı.." şeklinde tepki gösteren sosyal medya kullanıcısına şu şekilde cevap verdi:

- Adilik de değil, rezillik de değil. Bu dine saldırı hiç değil. Bu tamamen belli bir kesimin dinden korkmamasını sağlamak ve burada korkudan çok huzur olduğunu anlatmak istenilen çalışma.

Bilal Kısa ayrıca, başka bir eleştiriye de "Dinle şaka olmaz ama sanat olur, sıkıntı yok" şeklinde yanıt verdi.

BİLAL KISA ELEŞTİRİLER ARTINCA FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Söz konusu fotoğraflara tepkilerin artması sonucu Bilal Kısa, İnstagram hesabından fotoğrafları kaldırdı. Bilal Kısa'nın fotoğrafları kaldırmasının ardından fotoğrafta modellik yapan Mapierg kullanıcı isimli model sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Mapierg, "Paylaşımlar silindi, özürler dilendi, bunun üzerine hâlâ uzatmanıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

BİLAL KISA BİR AÇIKLAMA PAYLAŞTI

Fotoğrafların kaldırılması tepkilerin dinmesini sağlamadı. Bunun üzerine Bilal Kısa, İnstagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bilal Kısa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Kocatepe Camii'nde yapmış olduğum çalışmanın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetimin camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin camii olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valiliği tepki toplayan fotoğraf çekimine ilişkin bir açıklama yaptı. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.